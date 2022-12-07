Поправки в Налоговый кодекс РБ приняты в первом чтении

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РБ, которые вступят в силу с 1 января 2023 года.

В частности, с 2023 года законопроектом предлагается:

- отмена малоэффективных налоговых льгот;

- индексация ставок земельного, экологического налога, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в целях адаптации их к инфляционным процессам;

- увеличение ставок налога на прибыль для юридических лиц с 18 до 20 процентов и подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей с 16 до 20 процентов;

- цифровизация уплаты земельного налога, т.е. сумма данного налога для организации будет определяться налоговым органом на основании имеющихся у него сведений;- возможность списания задолженности по имущественным налогам в сумме, не превышающей 1 рубль;

- установление для плательщиков упрощенной системы налогообложения возможности ведения в личном кабинете плательщика на портале МНС учета в книге учета доходов и расходов;

- совершенствование порядка проведения камеральных проверок соответствия расходов доходам физических лиц.

Законопроектом продлевается действие на период с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года ставки налога на прибыль в размере 30 процентов для операторов сотовой подвижной электросвязи, оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи и коммерческих микрофинансовых организаций, по подоходному налогу для Парка высоких технологий, сохранено право местных Советов депутатов вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами границы.

Предусматриваются системные изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей:

- исключение из сферы единого налога для ИП определенных видов деятельности;

- корректировка ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей в 1,5 — 3 раза и для самозанятых граждан в 1,5 — 2,5 раза;

- установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 37 руб. в месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности 6 руб. в месяц или налога на профессиональный доход.

Уплата налога на профессиональный доход для самозанятых граждан предусмотрена в процентах от выручки на основании мобильного приложения, разработанного Министерством по налогам и сборам, после регистрации в котором от плательщиков потребуется только внесение данных о сумме полученной ими выручки.

В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка прогнозируется на уровне 19,36 процента к ВВП.