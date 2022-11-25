Власти Беларуси планируют повысить консульские и иные сборы в загранучреждениях

Проект Налогового кодекса РБ, который в случае принятия вступит в силу с 1 января 2023 года, предусматривает повышение ставок консульских и нотариальных сборов в дипучреждениях синеокой.

Замена паспорта для граждан РБ, постоянно проживающих за рубежом (ПМЖ) через дипучреждения повысится с 40 до 50 евро, в главном консульском управлении МИДа (Беларусь) – с 12 до 15 базовых величин.

Сбор за рассмотрение заявления об оформлении постоянного проживания за рубежом вырастет со 175 евро до 200 евро; рассмотрение заявления о выходе из гражданства РБ – с 250 до 400 евро; выдача (обмен) ID-карты гражданина РБ – с 25 до 40 евро; рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта гражданина РБ, проживающему в РБ, - с 20 до 30 евро.

Коме того, планируется повысить ставки за регистрацию брака с 50 до 100 евро; расторжение брака – с 50 до 200 евро; регистрацию смены фамилии, имени и отчества, включая выдачу свидетельства, - с 70 евро до 200 евро.

Нотариальные сборы за удостоверение договоров отчуждения транспортных средств близким родственникам вырастут с 70 до 100 евро; иным лицам — с 100 евро до 200 евро. Сбор за выдачу справок планируется поднять с 35 до 50 евро.