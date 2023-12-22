Белорусские налоговики намерены полностью отказаться от бумажного общения с плательщиками

МНС Беларуси хочет за следующие два года (2024-2025) полностью уйти от общения с плательщиками на бумаге и перейти на электронное взаимодействие.

Об этом заявил министр по налогам и сборам РБ Сергей Наливайко на конференции в Минске

Он также сообщил, что МНС планирует в 2024 году начать радикальную модернизацию личного кабинета.

"Надо осовременить интерфейс. Наполнение также будет другим. Входя в личный кабинет, плательщик не только сможет обладать тем же набором информации, который есть у нас, но и видеть портрет, который "рисуется" для налоговика. То есть, когда будут возникать какие-то вопросы со стороны налоговой службы, то сразу будет понятно почему", - сказал министр, которого цитирует БелТА.