Президент Грузии лишила гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ

Грузинский президент Саломе Зурабишвили во вторник подписала указ о лишении гражданства бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США и, как выяснилось, имеет гражданство России.

В сообщении администрации президента Грузии не указываются причины, по которым Зурабишвили подписала указ о лишении Парцхаладзе гражданства именно сейчас.

Еще в прошлом месяце она отказалась это делать, мотивировав это тем, что в Грузии против экс-генпрокурора ведется расследование, и он должен быть наказан именно как гражданин Грузии.

США ввели санкции против Парцхаладзе 14 сентября, его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Почему именно Парцхаладзе попал под американские санкции, не уточнялось. В то же время в сентябре 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень связанных с грузинской политической элитой лиц.

НАПК утверждает, что Парцхаладзе "является одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства со стороны Бидзины Иванишвили", который лоббирует интересы одного из самых богатых людей России – Владимира Евтушенкова – в вопросах обхода санкций.

Парцхаладзе назвал санкции США против него "венцом десятилетней дискредитационной кампании" и считает, что они были "инспирированы конкретными людьми".

Парцхаладзе был генеральным прокурором Грузии с ноября по декабрь 2011 года. Его назначение стало одним из первых кадровых решений правительства, сформированного связанной с Иванишвили партией "Грузинская мечта".