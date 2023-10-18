Последнее обновление: 18.10.2023 12:03

Канада ввела санкции против связанных с РФ телеканалов Молдавии

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против девяти молдавских граждан и шести местных телеканалов.

«Сегодня мы посылаем четкое сообщение злонамеренным физическим и юридическим лицам в Молдове, что поддержка... (вторжения) в Украину не останется безнаказанной», – заявила Жоли.

Санкции вводятся против 9 молдавских лиц, которые связаны с про-российскими олигархами Плахотнюком и Шором, уже находящимися под санкциями Канады.

Также рестрикции вводятся против 6 телеканалов, которые продвигают и распространяют дезинформацию о вторжении России в Украину.



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