США официально подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS

Белый дом во вторник вечером официально подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS в модификации, которая имеет дальность 165 километров.

Об этом говорится в комментарии представительницы Совета национальной безопасности САШ Эдриен Уотсон.

"Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска для нашей военной готовности", – отметила Уотсон.

Она не уточнила, сколько именно ракет и когда Соединенные Штаты передали Украине, как и их применение по аэродромам во временно оккупированных Россией Луганске и Бердянске.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.