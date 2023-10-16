Латвия закрыла два пункта пропуска на границе с РФ

Контрольно-пропускные пункты (КПП) Виентули и Педедзе на границе Латвии с Россией с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в интервью Латвийскому радио.

Козловскис сообщил, что, согласно отчету начальника Пограничной службы Гунтара Пуятса, прошедшая ночь прошла без инцидентов, а люди, которые прибыли на КПП для пересечения границы, покинули их, пишет LSM.

"Закрытие пограничных переходов прошло спокойно. С момента принятия латвийским правительством соответствующего решения (четверг, 12 октября) российские службы работали очень медленно – не скажу, что много, но все же люди скапливались в Виентули", – рассказал он.

Сейчас на КПП установлены бетонные блоки, преграждающие путь, при этом пункты не остались без визуального наблюдения. Пограничники из Виентули и Педедзе будут перенаправлены на другие КПП.

Министр отметил, что пограничные пункты на латвийско-российской границе Гребнево и Терехово продолжают работу, но продвижение очередей в них происходит очень медленно: "Россия замедлила процесс пересечения пограничных пунктов – несколько часов никто (не пересек границу), потом – только один в час".

Рассуждая о возможных дальнейших действиях России, Козловскис сказал: "Давайте подождем и посмотрим, что Россия будет делать, но я хочу подчеркнуть, что именно их целенаправленные действия привели к такой ситуации. В Шенгенской зоне 32 пункта, для пересечения (границы с Россией). Если на то были причины, можно было бы сократить их количество, не оставлять единственный КПП. Не надо быть очень дальновидным, чтобы понять, что это сделано умышленно".

В то же время людей, ожидающих пересечения границы на КПП Виентули, перевезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево, сообщило агентство LETA со ссылкой на руководителя Вецумского волостного управления Илмара Лоцанса.

По его словам, ситуация на закрытом КПП спокойная. После того как последние люди, которые хотели здесь пересечь границу, будут доставлены в Гребнево, в Виентуле останутся только пограничники. Палатки, установленные во время подготовки к наплыву пересекающих границу, демонтируют.

Правительство Латвии 12 октября решило остановить работу пограничных переходов Виентули и Педедзе. Поводом стало решение Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы – аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули. МВД Латвии признало, что это может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе на границе, и предложило правительству закрыть Виентули.

Напомним, в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.