МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный Олимпийский Комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за его отделений в оккупированных регионах Украины.

Отстранение ОКР означает, что организация больше не может выполнять функции национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения. Решение об отстранении вступает в силу немедленно.

При этом в МОК отметили, что рекомендации организации по допуску россиян к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов, принятые в марте этого года, остаются в силе.

Международный олимпийский комитет также оставляет за собой право принять решение о допуске отдельных спортсменов с российскими паспортами на Олимпийские игры «в подходящее время».