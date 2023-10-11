В ЕС назвали цель поставок российского газа в Узбекистан

Россия добивается политического преимущества за счет поставок своего природного газа в Узбекистан. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом.

В документе утверждается, что Узбекистан предоставляет преимущества «российским государственным компаниям и российским политическим инсайдерам, извлекающим выгоду из газового сектора Узбекистана». России, по мнению евродепутатов, пытается получить «политические преимущества посредством поставок газа».

При этом, как отмечается, в ЕС признают проблемы, с которыми сталкивается Узбекистан в свете текущей геополитической ситуации, поскольку правительство страны «пытается диверсифицировать свою экономическую и торговую зависимость от России и стремится поощрять более тесное сотрудничество со своими европейскими партнерами».

Президенты Узбекистана, России и Казахстана 7 октября дали старт поставкам российского газа в Узбекистан. Договоренность о поставках газа рассчитана на два года и предусматривает поставки 2,8 млрд кубометров газа в год. Транзит осуществляется по газопроводу «Средняя Азия – Центр».

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что с Газпромом ведутся переговоры о среднесрочных и долгосрочных контрактах по поставкам российского природного газа.

«Поставка российского газа покроет часть дефицита, который у нас образуется в осенне-зимний период, когда наблюдается рост потребления природного газа», – отметил он.