В РФ пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов

С начала 2023 года в Россию пришло 16 новых иностранных брендов, что стало рекордным показателем с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

В 2019-м в страну пришло 26 новых брендов из-за рубежа, однако в последующих годах их число начало снижаться.

Большинство компаний, которые пришли в текущем году на российский рынок, из Турции – девять организаций, они относятся к «среднему» и «выше среднего» ценовым сегментам. Еще три компании пришли из Беларуси, также в РФ пришел производитель спортивной одежды из Австралии. Еще часть брендов принадлежат сетям из Кыргызстана, Южной Кореи и Эстонии.

С марта 2022 года российский рынок покинули 23 иностранные компании, а еще 34 провели ребрендинг и передали свои активы другим организациям, свидетельствуют данные NF Group за I квартал 2023 года. В прошлом году в России появились 11 новых брендов, в том числе пять из Турции, два из Китая и по одному из США и Италии.

После начала войны РФ покинули многие зарубежные бренды, в числе которых Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti), H&M (H&M, Cos, & Other Stories) и IKEA. Также из страны ушли люксовые бренды, включая Dior, Prada, Chanel и другие.