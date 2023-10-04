"Роснано" не в состоянии погасить астрономические долги

Госкорпорация "Роснано", созданная в 2007 году для строительства в России инновационной hi-tech индустрии, объявила, что имеет астрономический долг в размере 100 млрд рублей, который погасить не в состоянии.

Так, в финансовом отчете на первую половину 2023 года компания предупредила, что погашение ее долговых обязательств за счет средств "объективно невозможно". Чистый долг достиг 95,6 млрд рублей и увеличился почти на 5 млрд с начала года.

При этом по итогам января-июня "Роснано" получила лишь 4,8 млрд рублей свободного денежного потока

В настоящее время АО "Роснано" "отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества", говорится в отчете компании. Дефолт по обязательствам грозит ей уже в декабре, когда наступает срок погашения облигаций на 10 млрд рублей.

Сразу после этого объявления, облигации "Роснано" на Московской бирже рухнули на 40%, сообщают российские СМИ.