Французская компания Flowbird начала отключать паркоматы в РФ

В Новосибирске комплексы оплаты парковки на Красном проспекте, который является главным, были отключены. Об этом сообщает издание "Новосибирск онлайн".

В этом районе установлены паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird. Причиной отключения стали санкции, которые Европейский союз ввел в отношении РФ. В связи с этим Flowbird приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения на территории России.

По данным издания "Коммерсант-Сибирь", отключены паркоматы, расположенные по 12 адресам на Красном проспекте. Теперь оплачивать парковку в этих местах можно только посредством мобильного приложения, через официальный веб-сайт или путем отправки СМС.

Это уже не первый случай, когда компания Flowbird прекращает обслуживание своего оборудования в российских городах из-за санкций. 1 октября паркоматы, также принадлежавшие к ее обслуживанию, были отключены в центре Владивостока.