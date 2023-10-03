Франция дала согласие на продажу военной техники Армении

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник, находясь с визитом в Ереване, объявила о согласии Парижа на заключение контрактов на поставку Армении военной техники.

Об этом Колонна заявила на совместной пресс-конференции с главой армянского МИД Араратом Мирзояном, сообщает "Европейская правда".

"Франция предоставила свое согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, которые позволят передавать Армении военную технику, чтобы она могла гарантировать свою оборону", – отметила глава французской дипломатии.

Она не уточнила, о каком именно оружии идет речь, но подчеркнула, что Франция будет действовать "в духе ответственности со стороны обеих сторон и без какого-либо духа эскалации".

Заявление Колонны является существенным прорывом для Армении, которая является членом Организации договора о коллективной безопасности и которой из-за этого западные государства не спешили продавать оружие.

Франция является традиционным союзником Армении на Южном Кавказе и выразила поддержку армянскому населению Нагорного Карабаха на фоне однодневной "антитеррористической операции" Азербайджана в регионе.