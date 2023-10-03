Парламент Армении, несмотря на реакцию России, ратифицировал Римский статут

Национальное собрание Армении приняло во вторник законопроект о ратификации Римского статута, на котором основан Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Владимира Путина.

За решение проголосовали 60 депутатов, 22 выступили против. Для одобрения проекта необходимо было 54 голоса. Перед голосованием две оппозиционные фракции заявили, что будут голосовать против.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала. В марте этого года Конституционный суд Армении решил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует конституции страны.

В конце сентября парламентский комитет дал положительное заключение по ратификации статута и его вынесли на пленарное заседание.