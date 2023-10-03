Норвегия присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против России

Норвегия ввела очередной раунд санкций против России, присоединившись к аналогичным мерам Европейского Союза, заявило министерство иностранных дел Норвегии.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России с некоторыми национальными адаптациями, отметили в министерстве.

Страна все еще рассматривает вопрос о том, как лучше ввести запрет на доступ к портам для судов, участвующих в перевалке нефти и подозреваемых в нарушении запрета на импорт нефти или ограничения цен на нефть, или не сообщают о таких перевозках или отключают навигационные системы во время транспортировки российской нефти, говорится в заявлении министерства.

В пятницу министерство заявило, что Норвегия присоединится к запрету на въезд российских легковых автомобилей с девятью и менее местами со 2 октября.

Она стала последней из европейских стран, граничащих с Россией, которая сделала это.