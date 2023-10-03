Украина исключила OTP Bank из списка международных спонсоров войны

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины, которая стремится разблокировать 500 млн евро из военного фонда ЕС, исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

В заявлении ведомства говорится, что во время дискуссий, продолжавшихся последние несколько дней с участием Европейской службы внешних дел, банк взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке.

Как отмечает НАПК, выполнив свою часть договоренностей, ведомство исключило банк из списка международных спонсоров войны.

"НАПК ожидает, что OTP Bank без промедлений будет придерживаться достигнутой договоренности", – заявили в НАПК.

Ранее МИД Венгрии назвал недостаточной уступку Украины о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и выразил позицию, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.