Газпром отчитался об историческом крахе добычи газа

По итогам первого полугодия 2023 года добыча газа Газпромом совершила рекордный в своей истории обвал до 179,45 млрд кубометров. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные компании.

"Ни разу за три десятилетия своей истории крупнейшая газовая компания мира не сокращала производство настолько стремительно", - говорится в сообщении.

После потери европейского рынка, куда до войны уходило до трети добытого компанией сырья, по итогам первого полугодия 2023 года, добыча Газпрома составила 179,45 млрд кубометров.

При этом продажи газа на внутренний рынок и за рубеж оказались еще ниже — 166 млрд кубометров за 6 месяцев, что на 27% меньше, чем годом ранее.

"Снижение добычи газа связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа", - объясняет Газпром в отчете.

По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы упали на 25%, а если сравнивать с довоенным периодом — практически на треть: в январе-июне 2021 года Газпром добыл 260,8 млрд кубов.

Анализируя исторические данные, издание отмечает, что в 2009 году, на фоне глобального финансового кризиса, Газпром урезал добычу на 16%. А после развала СССР — лишь на 12% (в период с 1992 по 1998 год).

"Обладая самыми большими на планете запасами газа, которые оцениваются в 67 трлн кубометров, Россия оказалась без возможности его продавать после того, как Кремль сначала потребовал от европейских клиентов оплачивать поставки "в рублях", а затем последовательно отключил от трубы все страны, которые отказались принять ультиматум", - пишет The Moscow Times.

"И хотя власти лелеют надежду развернуть газовые потоки на восток и создать "газовый хаб" в Турции, в реальности деть лишний газ просто некуда: около 90 млрд куб. м ежегодной добычи осталось без покупателей", - подчеркивает издание.