ЕС продлил меры защиты для украинских беженцев до марта 2025 года

Европейский союз продлил до 4 марта 2025 года период, в течение которого беженцы из Украины смогут получать защиту на территории ЕС. Временные меры защиты, введенные вскоре после начала российского вторжения в Украину, должны были истечь в марте 2024 года.

В заявлении Совета ЕС по итогам заседания в Брюсселе сказано, что это решение принято, чтобы «дать определенность для более чем четырех миллионов украинских беженцев, которые сейчас живут в ЕС».

«ЕС будет поддерживать украинский народ столько, сколько понадобится», — заявил в связи с этим исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

ЕС напоминает, что в рамках мер временной защиты все беженцы из Украины имеют право работать в Европейском союзе и получать в нем жилье, медицинскую помощь, социальные выплаты и доступ к образованию для детей.