По всей России парализовало систему бронирования в аэропортах

В России 28 сентября произошел глобальный сбой системы бронирования в аэропортах. Об этом сообщают российские авиакомпании.

Первой о глобальном сбое систем регистрации на рейсы заявила авиакомпания "Аэрофлот".

Позже о трудностях с регистрацией в аэропортах объявили авиакомпании "Россия" и "Победа".

"Победа" уточнила, что проблемы наблюдаются в работе сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.

"Регистрация в аэропортах происходит в ручном режиме. Просим приезжать в аэропорт заранее", - добавили в компании.

Возникшую проблему объясняют хакерской атакой, которая парализовали систему бронирования авиабилетов в России. Якобы на систему Leonardo идет массированная DDOS-атака из-за рубежа, сообщили в госкорпорации "Ростех", которая является оператором системы.

"В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Через час после начала проблем с системой бронирования в России объявили о восстановлении ее работы. Однако задержаны рейсы авиакомпании "Россия". Задержки составляют от 20 минут до 1 часа.