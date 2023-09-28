Казахстан переосмыслит советский период истории страны

В Казахстане близится к завершению работа над новым академическим изданием "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" в семи обширных томах, в котором казахские и зарубежные ученые пересмотрели, дополнили и переосмыслили некоторые исторические аспекты и факты в истории страны.

"В V и VI томах заостряется внимание на периоде колонизации. Мы привыкли в течение советской эпохи говорить о колонизации - о включении Казахстана в состав СССР - как о добровольном акте. В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная", - прокомментировала разработку издания руководитель центра по разработке нового академического издания "История Казахстана с древнейших времен до наших дней" Алтын Уалтаева.

Теперь Казахстан "вынужден переосмыслить эту политику", учитывая негативные последствия, которые имел этот период. Уалтаева сказала, что в период интеграции Казахстана в СССР был устранен сложившийся в стране государственный строй, отобраны земли и ликвидированы институты биев (бии - судебные и политические деятели казахского народа) и батыров (батыры - полководцы, а также легендарные, героические личности).

На основе новых материалов позже будут написаны учебники и учебные пособия для вузов и школ страны.