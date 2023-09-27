Последнее обновление: 27.09.2023 12:01

Прокуратура Германии ведет расследование преступления российских военных в Гостомеле

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование возможного военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин, сообщают немецкие СМИ.

На запрос агентства dpa пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что ведомство действительно ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшего в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.

Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, среди которых был гражданин Германии, в результате чего они получили ранения.

"Есть начальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала пресс-секретарь.



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