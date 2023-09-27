Почти 30 тысяч беженцев выехали из Карабаха в Армению

Более 28 тысяч человек пересекли границу Армении и Карабаха за последние двое суток, говорится в официальном сообщении правительства Армении.

По данным по состоянию на вечер 26 сентября, в Армению прибыли 28 120 вынужденных переселенцев из Карабаха.

Около 21 тысячи из них прошли процедуру регистрации.

Жильем обеспечили более 3200 человек из тех, которые не имеют вариантов размещения.

Ранее поступали сообщения, что дорога из Степанакерта (азербайджанское название – Ханкенди) в пограничный армянский город Корнидзор переполнена, некоторые люди ждут там в очередях уже более суток.

Армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана, начали покидать регион в воскресенье-понедельник. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".