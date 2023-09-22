Израильский застройщик Mirland распродает последние активы в РФ

Израильский застройщик Mirland Development намерен продать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5-6 млрд. рублей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Российская Федеральная антимонопольная служба уже получила заявки на приобретение ООО "Автоприоритет", ООО "Креативком" и ООО "Петра-8" он неназванного покупателя. Все три компании входят в периметр израильского девелопера Mirland Development.

На балансе ООО "Автоприоритет" и ООО "Петра-8" находятся объект недвижимости площадью 11,7 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland в Москве и 3,5 га под строительство торгового комплекса.

Креативком является застройщиком коттеджного поселка Западная резиденция в подмосковном Одинцовом площадью 22,5 га.

Ранее в портфель Mirland Development также входил торговый центр "Триумф молл" площадью 58 000 кв. м в Саратове. В середине августа он перешел ООО "Инвестлайн", подконтрольному Central Properties и российскому бизнесмену Дмитрию Быкову.

Также в марте этого года подконтрольные Mirland Development компании перешли в ООО "Гросс", входящее в группу российского "Сбербанка", вместе с 18 тыс. кв. м в бизнес-парке Mirland. ООО "Петра-8" также продало 5 га земли, где собиралось построить жилой комплекс "Триумф парк", российской группе "Аквилон".

На балансе Mirland Development продолжает оставаться торгово-развлекательный комплекс "Вернисаж" в Ярославле площадью 43 тыс. кв. м. Источники издания на рынке недвижимости предполагают, что объект отойдет к банку-кредитору.