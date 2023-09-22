Последнее обновление: 22.09.2023 15:45

Погранстража Польши сообщила о нападении на патруль на границе с Беларусью

Группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь белорусско-польскую границу и совершила нападение на патруль польских пограничников, поврежден служебный автомобиль, заявила в пятницу Пограничная стража Польши.

"Группа агрессивных иностранцев на участке погранзаставы Бяловежа, находясь на белорусской территории, бросала ветками и палками в польских патрульных", - говорится в сообщении.

"Никто из пограничников не пострадал. Во время происшествия был поврежден патрульный автомобиль", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства за минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 34 иностранца.

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