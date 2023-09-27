Президент Польши посетил границу с Беларусью и Украиной

Президент Польши Анджей Дуда в сопровождении глав силовых ведомств посетил участок государственной границы на стыке с Беларусью и Украиной, где напонмил, что Польша ни на кого не нападала.

«Президент посетил участок государственной границы — точку пересечения границ Польши, Беларуси и Украины. Там он встретился с офицерами пограничной службы и полиции, солдатами Войска Польского, выполняющими задачи в области охраны государственной границы», — сообщила канцелярия президента Польши.

В ходе общения с военнослужащими, которые получили ранения при исполнении служебных обязанностей, Дуда отметил, что за более чем 30 лет своей независимости Польша никогда ни на кого не нападала.

«Офицеры пограничной службы при поддержке солдат защищают границу Польши, ЕС и Шенгенской зоны. Они защищают нашу безопасность и будущее наших детей», — подчеркнул Дуда.