Последнее обновление: 27.08.2023 19:10

За два дня более 140 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу

Погранстража Польши сообщила, что 101 человек пытался нелегально попасть на территорию Польши со стороны Беларуси 26 августа.

Среди них были мигранты из Конго и Ирана. При этом четверо мигрантов пересекли пограничную реку Волкушанка, но, увидев польские патрули, вернулись на территорию Беларуси.

По данным Пограничной службы Польши, 25 августа польско-белорусскую границу пытались пересечь 40 человек.

Кроме того, "группа агрессивно настроенных иностранцев" атаковала камнями польских пограничников в зоне деятельности пограничного поста в Дубичах Церковных, когда те не позволили им въехать в Польшу.

За сутки 23 августа польские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы из Беларуси 175 лицам.

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