Президент Польши: Беларусь должна прекратить гибридные атаки на границе

Беларусь должна прекратить гибридные атаки на польской границе, если хочет улучшения отношений, заявил президент Польши Анджей Дуда, комментируя недавнее высказывание Лукашенко.

"Речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим на протяжении многих месяцев пытался переправить в Польшу. Это не является никаким секретом, поскольку мы имеем видеодоказательства того, что мы небезосновательно называем это гибридной атакой. Потому что не кто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к линии границы", – отметил польский президент.

Он добавил, что граница Польши с Беларусью является также границей Европейского Союза, поэтому его страна также несет ответственность перед своими европейскими союзниками.