Последнее обновление: 23.08.2023 14:41

Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью

Руководители Пограничных служб Литвы Рустамас Любаевас, Латвии Гунтис Пуятс и Польши Томаш Прага провели переговоры на фоне возможной угрозы из Беларуси, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Генералы пограничных служб также рассмотрели ситуацию, которая возникнет в случае принятия политического решения о полном закрытии границы с Беларусью и Россией, и обсудили возможные сценарии и алгоритмы действий.

В сообщении говорится, что Любаевс, Пуятс и Прага обсудили пути и каналы обмена оперативной информацией между тремя странами.

Разговор руководителей пограничных служб Литвы, Латвии и Польши состоялся накануне встречи министров внутренних дел стран Балтии и Польши, которая состоится в Варшаве в следующий понедельник.

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