Польша опровергла заявления о нарушении польским вертолетом границы Беларуси

Министерство обороны Польши опровергло заявление Минобороны Беларуси о том, что польский вертолет 28 сентября дважды вторгся в воздушное пространство РБ

«Никакого нарушения пространства с нашей стороны не было. У нас есть подтверждения наших радиолокационных систем», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский.

«Сегодня в 15.02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15.20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров. В 16 часов 22 минуты вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров», - говорилось в сообщении Минобороны РБ.