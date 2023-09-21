Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

Израиль перестал принимать переводы пенсий для проживающих в стране россиян

Израильские банки не принимают переводы пенсий для проживающих в стране россиян, которые им отправляет Социальный фонд России. Об этом пишет РБК.

Израиль является страной, где проживает больше всего российских пенсионеров - 52,5 тыс. человек.

Но несмотря на то, что Израиль не присоединился к западным санкциям против России, и несмотря на действующее соглашение между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, на практике местные банки соблюдают ограничения. Это происходит из-за действующих санкций против российской банковской системы.

Проблема с переводом пенсий за рубеж возникла сразу после начала войны в Украине. Зарубежные банки-корреспонденты начали блокировать пенсионные выплаты из России с марта 2022 года.

При этом, по данным Социального фонда РФ, в год начала войны выплаты за рубежом получали более 281 тыс. российских пенсионеров в 132 странах мира.



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