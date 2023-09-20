Последнее обновление: 20.09.2023 11:53

Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Карабахе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после решения Баку объявить "антитеррористическую операцию" против Карабаха.

Во время разговора с Алиевым Блинкен призвал Азербайджан немедленно прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и пойти на деэскалацию ситуации.

"Госсекретарь подчеркнул, что военного решения не существует, и что стороны должны возобновить диалог для решения разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе", – говорится в сообщении пресс-службs Госдепартамента США.

В заявлении Госдепа также говорится, что Блинкен отметил высказанную Алиевым готовность к прекращению военных действий и встрече представителей Азербайджана и населения Нагорного Карабаха и подчеркнул необходимость немедленного выполнения этой договоренности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщалось, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

Европейский Союз осудил возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал Баку немедленно прекратить "антитеррористическую операцию".

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