Последнее обновление: 19.09.2023 18:05

В Швейцарии начался суд над участником белорусского «эскадрона смерти»

В суде швейцарского кантона Сент-Галлен 19 сентября начался суд над бывшим бойцом белорусского СОБР (сводный отряд быстрого реагирования) Юрием Гаравским.

В 2019 году он бежал из Беларуси и рассказал, что его отряд был причастен к похищениям в 1999 году политиков Виктора Гончара и Юрия Захаренко и бизнесмена Анатолия Красовского.

До событий 2020 года эта история считалась самой мрачной в современной белорусской политике.

Виктор Захаренко был первым главой МВД Беларуси, он ушел в оппозицию к Лукашенко и последние месяцы перед исчезновением пытался создать организацию недовольных Лукашенко бывших силовиков. 7 мая 1999 года его похитили и увезли на машине, а его тело так и не нашли.

Бывший глава ЦИК Виктор Гончар ушел в оппозицию к Александру Лукашенко и в последние месяцы перед своим исчезновением пытался созвать Верховный совет и провести альтернативные президентские выборы, считая выборы с участием Лукашенко незаконными.

Гончар и его друг, бизнесмен Антон Красовский были похищены неизвестными 16 сентября 1999 года — за три дня до предполагаемого заседания Верховного совета. Тела Гончара и Красовского так и не нашли, только автомобиль со следами крови.

Силовики также причастны к исчезновению и гибели 7 июля 2000 года телеоператора Дмитрия Завадского, он работал на российском ОРТ вместе с одним из главных критиков Лукашенко 1990-х — журналистом Павлом Шереметом. По делу Завадского по 10 лет в Беларуси получили двое офицеров МВД, не признавших свою вину.

Официальное расследование остальных исчезновений ничего не дало. В 2004 году спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитил спецотряд силовиков под командованием подполковника Дмитрия Павличенко, и все это произошло с ведома руководства страны. Доклад никак не способствовал раскрытию этих преступлений в самой Беларуси.

События, о которых публично рассказал Гаравский, впервые получат правовую оценку суда. Дело будет рассматриваться в рамках универсальной юрисдикции - это первый подобный случай в истории Беларуси.

Прокуратура Швейцарии обвинила экс-бойца СОБРа в причастности к многочисленным насильственным исчезновениям людей. Оценивать правдивость его слов будут судья и два присяжных заседателя. Если они признают Гаравского виновным, это станет обвинительным приговором и для белорусского режима, считают юристы.

"Статья о насильственном исчезновении людей прямо указывает на то, что преступник, который заставляет людей исчезать, действует от имени государства или как минимум с его одобрения", - заявил представитель прокуратуры Санкт-Галлена.

Дело рассматривается по статье «насильственное исчезновение» — эта статья появилась в Уголовном кодексе Швейцарии в 2017 году, приговоров по ней̆ еще не было, сообщает BBC.

В описании дела говорится, что если вина Гаравского будет доказана судом, то прокуратура просит приговорить его к трем годам лишения свободы, из них два — условно. А если его заявления суд сочтет не доказанными и сделанными для того, чтобы ввести правосудие в заблуждение, то Гаравский может получить девять месяцев условно.

Гаравский сотрудничает со следствием и судом, он говорит, что рассчитывает на условный̆ срок, так как не принимал участия непосредственно в убийствах.

Первый̆ час заседания коллегия судей̆ допрашивала Гаравского. Тот появился в зале незадолго до начала заседания, одетый̆ в синюю толстовку с капюшоном, глаза скрыты за массивными темными очками. Гаравский пришел с костылем в руке, у него травмировано бедро, в начале заседания он попросил разрешения периодически вставать. Дочери убитых оппозиционеров Елена Захаренко и Валерия Красовская сели в первом ряду небольшого зала заседаний, прямо за спиной̆ Гаравского.

Вопросы задавал председательствующий̆, Гаравский отвечал через переводчицу. Впрочем, бывший̆ СОБРовец за годы в Швейцарии немного выучил немецкий̆ и смог назвать свою дату рождения — 7 сентября 1978 года, уточнить, что он не женат, работает, но не хотел бы говорить где. Гаравский также сказал, что хотел бы воспользоваться своим правом не отвечать на ряд вопросов.

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