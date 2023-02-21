Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в УК и УПК РБ

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

В частности, законопроектом предусматриваются:

▫️возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни к должностным лицам, занимающим государственную должность, и лицам, на которых распространяется статус военнослужащего, совершившим преступление, предусмотренное статьей 356 УК «Измена государству»;

▫️возможность применения наказания в виде штрафа за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства; увеличение размера штрафа за совершение таких преступлений до пятидесяти тысяч базовых величин. В действующем УК максимальный размер штрафа составляет пять тысяч базовых величин;

▫️освобождении от уголовной ответственности лиц, участвовавших в приготовлении к преступлениям, предусмотренным статьями 125 и 360 УК («Нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой» и «Диверсия»), если они своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказали содействие в предотвращении этих преступлений;

▫️дополнение УК статьей 289-1 «Пропаганда терроризма», что значительно усилит превентивный потенциал этого кодекса, поскольку будет способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма;

▫️дополнение УК статьей 375-2 «Нарушение требований по защите государственных секретов», которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов с секретами Республики Беларусь либо иностранных государств, переданных Республике Беларусь, за ее пределы;

▫️увеличение до десяти суток срока, на который может быть задержано лицо по непосредственно возникшему подозрению в совершении следующих преступлений: «Измена государству», «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти», «Шпионаж», «Агентурная деятельность», «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля», «Диверсия» (статьи УК с 356 по 360); также увеличивается до двадцати суток и срок, в течение которого таким лицам должно быть предъявлено обвинение. Это вызвано тем, что зачастую по этим составам преступлений помимо процессуального закрепления доказательств на начальной стадии активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, на осуществление которых трех суток бывает недостаточно;

▫️уточнение квалифицирующих признаков отдельных преступлений террористической направленности, преступлений против мира и безопасности человечества, порядка управления и других; в частности, диспозиция статьи 369-1 УК «Дискредитация Республики Беларусь» дополняется квалифицирующим признаком, предусматривающим установление ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь.