Протасевич полностью признал вину по делу Nexta

Обвиняемый по делу телеграм-канала Nexta, признанного властями РБ террористической организацией, Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом судебного процесса в Минске.

Видео с заявлением Протасевича опубликовали провластные СМИ.

"Да, в полном объеме", - сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос.

"Морально и психологически готов к любому исходу. Уже от меня ничего не зависит", - добавил он.

Обвиняемыми по делу помимо Протасевича проходят Степан Путило и Ян Рудик, в отношении которых проводилось заочное производство.