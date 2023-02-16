Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Протасевич полностью признал вину по делу Nexta

Обвиняемый по делу телеграм-канала Nexta, признанного властями РБ террористической организацией, Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом судебного процесса в Минске.

Видео с заявлением Протасевича опубликовали провластные СМИ.

"Да, в полном объеме", - сказал Протасевич, отвечая на соответствующий вопрос.

"Морально и психологически готов к любому исходу. Уже от меня ничего не зависит", - добавил он.

Обвиняемыми по делу помимо Протасевича проходят Степан Путило и Ян Рудик, в отношении которых проводилось заочное производство.

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