Последнее обновление: 24.04.2023 13:12

Белорусский ОМОН обучался в университете спецназа в Чечне

Тренировки белорусских омоновцев прошли в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне, сообщил Рамзан Кадыров в воскресенье.

"Белорусские омоновцы смогли потренироваться в Центре воздушной подготовки Goodsky на территории университета, а также отточили другие навыки с нашими инструкторами. Я абсолютно уверен, что дальнейшее взаимодействие наших правоохранителей позволит существенно улучшить их опыт по противодействию преступности как в России, так и в братской республике", - написал Кадыров.

"Межведомственное взаимодействие между Россией и братской Республикой Беларусь выходит на новый уровень. Об этом ярче всего свидетельствует визит в Чечню делегации из ОМОНа ГУВД Мингорисполкома во главе с командиром Дмитрием Балабой", - отметил Кадыров.

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