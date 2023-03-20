Госконтроль РБ в 2022 году возбудил 11 дел о финансировании «экстремизма и терроризма»

Комитет государственного контроля РБ в 2022 году пресек каналы финансирования экстремистской и террористической деятельности, изучив оборот криптовалют и платежные сервисы соцсетей.

"Основные усилия были сконцентрированы на анализе оборота криптовалют и контроле платежных сервисов различных электронных систем и социальных сетей. Устанавливали отправителей и получателей таких средств, привлекали их к уголовной ответственности, - заявил глава Госконтроля Василий Герасимов в парламенте.

«В 2022 году по материалам комитета возбуждено 11 уголовных дел, связанных с финансированием экстремистских формирований и террористических организаций, а также участием граждан Республики Беларусь в вооруженном конфликте на стороне Вооруженных сил Украины", - проинформировал он (цитата БелТА).

"В ходе расследования этих уголовных дел подозреваемыми (обвиняемыми) признаны 18 лиц", - уточнил председатель КГК.

По его словам, КГК обладает достаточным опытом и необходимыми инструментами для пресечения возможных каналов финансирования дестабилизации обстановки в стране в преддверии избирательных кампаний.

"Эта работа уже ведется, определенный план действий у нас есть. Я бы сказал, большинство каналов перекрыты, которые пытались использовать в 2020 году. Многие зарубежные коллеги потом нас просили поделиться опытом. Понятно, что сейчас будут использовать другие каналы. В меньшей степени используются безналичные платежи, которые, по сути дела, прозрачны. Пытаются уйти в криптовалюты, платежи через физических лиц. Многие думают, что криптовалюта абсолютно анонимна, но это не так. У нас есть достаточный опыт контроля за этими платежами. В ближайшее время вместе с Российской Федерацией мы его еще больше усилим", - заверил Герасимов.

По его словам, у КГК есть план действий совместно с Национальным банком в части, касающейся контроля за платежами через физлиц.

"Часть каналов нами уже перекрыта. А используется все, даже ЕРИП, который тоже до этого был абсолютно анонимен. Выстроена система контроля за безналичными платежами - я имею в виду индикаторы рисков. Мы сейчас имеем намного больший доступ к информации, чтобы вовремя на это реагировать", - утверждает глава КГК.