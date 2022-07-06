КГБ продолжает пополнять список «террористов» именами белорусов

Комитет государственной безопасности Беларуси пополнил список «лиц, причастных к террористической деятельности», еще тремя гражданами страны.

В частности, в перечень включены 32-летний политзаключенный бас-гитарист группы TerraKod Виктор Котовский, 27-летняя жительница Гродненской области Марина Санкевич, 36-летний житель Гродненской области Алексей Сенько (за комментарии в сети по делу Зельцера).

Список «террористов» КГБ Беларуси включает более 850 человек, среди которых имена 132 граждан Беларуси.