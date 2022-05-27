Глава СК Беларуси настаивает на конфискации имущества оппозиционеров

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора настаивает на конфискации имущества белорусских оппозиционеров, призывающих к санкциям против Беларуси.

По его мнению, имущество должно быть обращено в доход после заочного расследования уголовных дел и заочного вынесения приговоров.

«Я вижу, что в этих материалах и уголовных делах 100% оснований для того, чтобы людей признавать виновными в совершении преступлений… нужно приходить к принятию решения о привлечении этих людей к уголовной ответственности. Тем более, были названы фамилии Латушко, Тихановская – перечень можно продолжать. Их призывы к санкциям, их призывы к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны – они несут кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству еще и финансовые потери», — заявил Гора в эфире белорусского ТВ.

«У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране? Я считаю, что это нужно делать обязательно», - подчеркнул он.

Как сообщалось, нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в УПК РБ, позволяющие проводить заочное осуждение.