Суд в Швейцарии оправдал экс-собровца Юрия Гаравского по обвинению в насильственном исчезновении экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы ЦИК и вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году.

Гаравского также признали невиновным по статье о введении правосудия в заблуждение, сообщает dpa.

Прокурор запрашивал для него три года тюрьмы, из которых один год реального заключения и два года условного с испытательным сроком в четыре года.

Гаравского судили по универсальной юрисдикции. В показаниях на суде он подробно рассказал, как похищали и убивали Захаренко, Гончара и Красовского.