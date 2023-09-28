Последнее обновление: 28.09.2023 16:56

Суд в Швейцарии оправдал экс-собровца Юрия Гаравского

Суд в Швейцарии оправдал экс-собровца Юрия Гаравского по обвинению в насильственном исчезновении экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы ЦИК и вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году.

Гаравского также признали невиновным по статье о введении правосудия в заблуждение, сообщает dpa.

Прокурор запрашивал для него три года тюрьмы, из которых один год реального заключения и два года условного с испытательным сроком в четыре года.

Гаравского судили по универсальной юрисдикции. В показаниях на суде он подробно рассказал, как похищали и убивали Захаренко, Гончара и Красовского.

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