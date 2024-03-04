Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

Система видеонаблюдения в РБ насчитывает 35 тыс. камер

Выстроенная силовиками и госпредприятием «Белтелеком» республиканская система якобы мониторинга общественной безопасности уже насчитывает 35 тыс. видеокамер по всей стране, сообщил замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич в эфире гоств.

"Это технология, которая позволяет не просто в режиме реального времени 24 на 7 отслеживать оперативную обстановку. Эти системы позволяют идентифицировать личность, идентифицировать транспортное средство, определять чрезвычайные ситуации и так далее. И эта система, а это ни много ни мало 35 тысяч камер по всей стране, позволяет нам эффективно коммуницировать, взаимодействовать с другими системами техническими, которые есть в распоряжении правоохранительных органов", - утверждает он.

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