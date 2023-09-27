КГБ Беларуси объявил студенческую коалицию экстремистским формированием

КГБ Беларуси признал «экстремистским формированием» «Задзiночанне беларускiх студэнтаў» и запретил деятельность этой организации в стране.

Данная организация включена в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, «причастных к экстремистской деятельности».

"Группа граждан из числа участников, объединенных сообществом под наименованием "Задзіночанне беларускіх студэнтаў", осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда сетевых ресурсов", - говорится в сообщении ведомства.

"Задзіночанне беларускіх студэнтаў" было зарегистрировано в Минюсте Беларуси в 1992 году.

В перечень «экстремистских формирований» также внесли телеграм-чат «Шклов 97%» и проект помощь белорусским добровольцам в Украине Prague Support Team. На данный момент власти объявили экстремистскими 151 организацию или группу граждан.