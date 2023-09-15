Беларусь откликнулась на просьбу РФ и поставила по 60 тыс. т дизтоплива и бензина

Беларусь откликнулась на просьбу российского правительства и поставила в РФ по 60 тыс. тонн бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил Лукашенко на встрече с Путиным.

"Хочу вас проинформировать: были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина, - и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках", - сказал он.

"Если нужно будет еще сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема", - заверил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.