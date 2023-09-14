Болгария обсуждает с НАТО ответ на провокации России в Черном море

Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.

Об этом в среду в интервью Euractiv заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за военных учений в этом районе, сказал Тагарев. Он добавил, что Болгария считает эти действия провокацией.

"Болгария обсуждает ответ на эти провокации – как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО", – сказал Тагарев в среду.

На вопрос Euractiv, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения России на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Министерстве обороны ответили, что таких сценариев нет.

"На данный момент не существует непосредственного риска или угрозы нападения на торговое судно, следующее в территориальном море страны-члена НАТО", – заявили в министерстве.

"Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", – добавили в министерстве.

Там отметили, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции усилили бдительность, продолжая выполнять задачи собственными силами и средствами по обеспечению безопасности торговых судов, которые проходят через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах "могут быть обеспечены только действиями НАТО, в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе".

"Болгарская позиция в отношении безопасности в Черном море всегда основывалась на принципе союзнической солидарности, союзнических действий и союзнических гарантий в рамках НАТО. При принятии такого союзнического решения Болгария сделает свой вклад в соответствии со своими возможностями", – говорится в позиции страны относительно действий России в Черном море.

Отвечая на вопрос, могут ли быть скоординированы маршруты грузовых судов, перевозящих зерно через экономическую зону Болгарии в Черном море, в министерстве заявили, что для этого нет юридических оснований.