Владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger вышел из бизнеса в России

Американская компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Warner's, вышла из бизнеса в РФ, пишет газета "Коммерсантъ".

Подразделение передали топ-менеджеру, который переименовал компанию и, вероятно, продолжит управлять локальными точками.

Американская PVH в середине августа вышла из капитала российского подразделения ООО "Пивиэйч Сторс Рус". Новым владельцем и гендиректором компании стал Денис Щукин, а название структуры изменилось на ООО "Ритейл Экселенс". Согласно профилю в LinkedIn, с 2018 года Щукин занимает должность директора розничной сети PVH в России.

В России компания управляла более чем 150 магазинами на базе франшизы. Ритейл Экселенс, вероятно, продолжит управлять прежними точками PVH.

Корпорация PVH владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала свою розничную сеть магазинов Tommy Hilfiger и Calvin Klein.