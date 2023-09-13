В августе доходы РФ от нефтеэкспорта выросли до самого высокого уровня с октября 2022 года

Доходы России от нефтяного экспорта в августе выросли на $1,8 млрд к июлю - до самого высокого уровня с октября 2022 года и составили $17,1 млрд. Хотя объемные показатели снизились на 150 тыс. баррелей в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на 14,4% - до $9,30 за баррель. Об этом пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.

При этом экспорт нефти вырос на 120 тыс. б/с (но был на 300 тыс. б/с ниже, чем годом ранее) - до 4,8 млн б/с, а выручка от экспорта продемонстрировала наибольший прирост - на $1,4 млрд за месяц.

В то же время экспорт нефтепродуктов снизился на 270 тыс. б/с (был на 200 тыс. б/с ниже, чем в августе 2022 года), а выручка от экспорта нефтепродуктов увеличилась на $0,4 млрд.

При этом доходы России от нефтеэкспорта в августе остались на $1,6 млрд ниже уровня прошлого года.