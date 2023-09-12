Комитет ПАСЕ признал, что Россия стала диктатурой

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность относительно легитимности поправок в конституцию России, которые позволили Путину оставаться у власти до 2036 года.

Об этом сообщила во вторник, пишет "Европейская правда".

Речь о поправках, внесенных в конституцию РФ в июле 2020 года. Эти поправки предусматривают снятие ограничений на президентский срок и позволяют Путину оставаться на посту до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в фактическую диктатуру", – заявили парламентарии.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "представляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей", поэтому "восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира", подытожил комитет.

Комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного уголовного трибунала для привлечения российского руководства, включая Путина, к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.