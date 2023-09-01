Сеть ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под контроль Минобороны РФ

Оперативной деятельностью ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке будет руководить Министерство обороны России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, Кремлю, а также самой ЧВК.

Тем самым будет положен конец схеме, при которой власти России формально снимали с себя ответственность за деятельность "вагнеровцев", отмечает агентство.

Его собеседники подтвердили также, что после попытки мятежа владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и ее командиры встречались в Кремле с Путиным, который пообещал оставить за ними часть операций в Африке.

Однако в действительности Минобороны лишь усилило давление на ЧВК. Так, ее боевикам запретили пользоваться российскими военно-транспортными самолетами, а Кремль попросил сирийские власти закрыть для ЧВК "Вагнер" доступ к авиабазе Хмеймим.