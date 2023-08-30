Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

Власти РФ начали обсуждать снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок

В правительстве РФ обсуждают новый уровень порога беспошлинной торговли для онлайн-заказов из зарубежных магазинов. Об этом сообщает РБК.

Сейчас товары не облагаются 15-процентной пошлиной, если их стоимость не превышает €1000 в рублевом эквиваленте — до такого значения лимит повысили в марте прошлого года на фоне санкций и ухода части иностранных игроков с российского рынка. Сейчас ряд ведомств выступает за снижение порога до €500, а ряд - до €200.

Участники рынка онлайн-торговли уверены, что любое сокращение значения приведет к снижению покупательской способности — большинство покупателей заказывает товары у зарубежных продавцов в первую очередь из-за более доступной цены.

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