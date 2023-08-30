Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

Совет ЕЭК утвердил состав сведений, которые должна содержать навигационная пломба

Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 29 августа утвердил состав сведений, которые должна содержать навигационная пломба на период отслеживания перевозки. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

"В перечень включены сведения из лицензий на экспорт и импорт, разрешительных документов на ввоз, вывоз и транзит отдельных товаров, сведения из ветеринарных и фитосанитарных сертификатов и другие. Также определены единые меры защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, применение навигационных пломб позволит обеспечить прозрачность перевозок и минимизировать контрольные мероприятия.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование