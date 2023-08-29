Последнее обновление: 29.08.2023 18:46

В Челябинской области России разбился вертолет ФСБ

В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области России разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», - написал он в своем Telegram-канале.

В результате крушения вертолета погибли три человека.

Предварительной причиной падения, как сообщается, могла стать плохая видимость.

Пишут, что борт мог зацепиться за высоковольтные провода, так как по словам местных очевидцев, сначала он закружился в воздухе перед крушением.



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